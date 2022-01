FC Barcelone, PSG - Mercato : Leonardo s'immisce dans le rendez-vous de la dernière chance de Dembélé !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

On devrait avoir sous peu des nouvelles d'Ousmane Dembélé. Et peut-être des bonnes pour le joueur, comme pour le FC Barcelone. La situation entre les deux parties est bloquée depuis la semaine dernière, quand le Français et son agent ont refusé une énième fois de prolonger son contrat. Les Blaugrana ont alors décidé d'employer la méthode forte : l'ailier a été écarté du groupe pour le match à Bilbao (2-3 a.p.) en Coupe jeudi puis celui à Alavès (1-0) dimanche. Et il a été invité à partir dès que possible pendant ce mercato hivernal.

Totalement ostracisé, l'ancien Rennais a demandé une réunion de la dernière chance à ses dirigeants, qui l'ont acceptée. A priori, elle a lieu ce mercredi. L'agent du joueur, Moussa Sissoko, est arrivé dès hier soir à Barcelone. Et autant dire qu'il y avait beaucoup de journalistes pour essayer de recueillir une réaction à sa descente de l'avion. Mais il n'a pas dit mot. En revanche, il a regardé son téléphone au moment où il allait monter dans un taxi et un photographe l'a mitraillé à ce moment-là. Et que voit-on ? "Leonardo PSG" !

Pourquoi le directeur sportif parisien a-t-il appelé Sissoko à ce moment-là ? Pour lui demander de tenir sa position et qu'un contrat en or attendrait son client à Paris à la fin de la saison ? La réponse devrait intervenir ce mercredi... ou au plus tard le 31 mai !

