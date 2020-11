FC Barcelone, PSG – Mercato : les chances de prolonger Messi détruites à cause de Neymar ?

L'actualité du FC Barcelone reste toujours aussi chargée et l'approche des élections pour la présidence du club rend encore l'ambiance encore plus électrique. Ce matin, le quotidien catalan Sport relance notamment le dossier Neymar, assurant que le Brésilien ne souhaiterait pas prolonger avec le PSG et se verrait plutôt retourner au FC Barcelone, où il deviendrait forcément un enjeu de la campagne présidentielle en Catalogne.

Sauf que la réalité serait toute autre. D'un côté, les échos récents laissent entendre que Neymar serait bien plus disposé à prolonger avec le PSG que batailler pour rejoindre le Barça. Surtout, le Brésilien serait prêt à porter un coup très dur au club catalan. Alors qu'un tribunal de Barcelone a condamné Neymar à payer 6,7 millions d'euros au Barça, la star du PSG aurait décidé de contre-attaquer.

Neymar réclame 60 millions au Barça !

Selon la Cadena SER, non seulement Neymar contesterait cette décision en faisant appel, mais réclamerait en prime la somme incroyable de 60 millions d'euros, notamment en raison d'une prime de prolongation que le Brésilien n'a pas touché en intégralité.

En cas de jugement favorable, cela représenterait un coup terrible pour le FC Barcelone. Déjà en grosse difficulté financière, le Barça se retrouverait quasiment à genoux. Et l'impossibilité d'offrir un nouveau contrat juteux à Lionel Messi serait forcément l'un des premiers effets d'une décision de justice défavorable...