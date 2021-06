FC Barcelone, PSG - Mercato : les derniers détails du contrat astronomique de Messi dévoilés

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Lionel Messi au FC Barcelone, le suspense ne serait plus permis. Selon la presse espagnole, l’attaquant argentin va bel et bien prolonger son contrat de deux ans. Ensuite, une aventure en MLS, probablement à l’Inter Miami de David Beckham pendant deux autres années et ensuite un rôle d’ambassadeur aurait convaincu « La Pulga » de répondre favorablement à la proposition de Joan Laporta.

Les détails financiers de cette opération d’envergure ont fuité. Selon José Alvarez, Messi devrait ainsi toucher quelque 240 millions d’euros brut en 10 ans, ce qui ramène plus ou moins à un salaire de 120 millions d’euros net selon la fiscalité espagnole.

« Avec ce contrat, Messi jouera pour une autre équipe »

« Avec ce contrat, Messi jouera pour une autre équipe mais il sera toujours lié au FC Barcelone », rassure Quim Domenech dans l’émission El Chiringuito. Le PSG, longtemps à l’affût dans le dossier Messi, lui propose pourtant beaucoup plus avec notamment une prime à la signature démentielle. Le père et le frère du joueur de 33 ans ont longtemps poussé à accepter cette offre. Il faut croire qu’il l’a refusée.