FC Barcelone, PSG - Mercato : après Messi, les autres pistes du Barça pour cet été révélées !

Ce n'est que le début. Et, autant vous prévenir, ça risque de durer ainsi jusqu'au terme du prochain mercato estival. Des rumeurs, et quelques signatures, le FC Barcelone ne va pas en manquer dans les prochaines semaines. Et peu importent les affaires judiciaires (dossier Negreira) ou les soucis économiques du club qui le contraignent à faire attention au moindre euro dépensé.

Ainsi, et selon le toujours bien informé Gerard Romero, le club catalan a déjà en tête une liste de noms pour le prochain mercato estival. Certains sont certes déjà connus, d'autres un peu moins. On y trouve Iñigo Martinez, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Juan Foyth, Marcelo Brozovic, Joao Cancelo et, ce qui ne surprendra personne, un certain Lionel Messi.

A première vue, on se demande comment le FC Barcelone va pouvoir en signer ne serait-ce que deux. Car il faudra au préalable vendre, régler le cas Gavi (libre cet été) et se conformer aux attentes de la Liga. Pas simple.