FC Barcelone, PSG – Mercato : Lewandowski se rebiffe, le Bayern Munich perd patience !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Après ses interventions médiatiques mettant fin à l'histoire d'amour qu'il entretenait avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski a joint les actes aux paroles à l'entraînement avec son club bavarois. Comme rapporté par les médias allemands, le Polonais était certes présent à la reprise mais a fait le minimum syndical devant les caméras.

Non seulement, il n'est pas entraîné à fond mais il a aussi montré son spleen lors de l'opposition d'entraînement, ne marquant pas durant la rencontre et jouant en marchant. Présent dans l'équipe défaite, Lewandowski s'est vu intimer l'ordre de faire des pompes en punition. Une « sanction » qu'il n'a pas accepté, rentrant au vestiaire et quittant directement le centre d'entraînement.

Robert Lewandowski ne s'est pas entraîné à fond aujourd'hui, ne s'est pas impliqué dans le match et n'a pas marqué.



Alors que son équipe devait faire des pompes en "punition" pour la défaite, le polonais ne les a pas effectuées et est parti du centre d'entraînement en premier. pic.twitter.com/q2I4vOiZvm — FC Bayern France ?￰゚ヌᄋ (@FCBayern_French) July 13, 2022

Le Bayern fixe un ultimatum à samedi

Face à cette révolte silencieuse de son buteur, le Bayern Munich a fait le choix de durcir le ton. Marca explique qu'un ultimatum a été posé. Les clubs intéressés par Robert Lewandowski ont jusqu'à samedi pour faire une offre satisfaisante pour recruter le Polonais. Si elle n'arrive pas et que le joueur est encore dans les effectifs au moment de la présentation des joueurs alors la porte sera fermée pour le deuxième du dernier Ballon d'Or.

Selon les derniers échos, le FC Barcelone prépare l'assaut final pour Lewandowski avec une offre à prendre ou à laisser d'un montant de 50 M€ hors bonus. Les Blaugranas caressent encore l'espoir de pouvoir partir en stage aux Etats-Unis avec leur nouveau buteur alors que Raphinha et Ousmane Dembélé seront présentés ce jour par le club...