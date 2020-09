FC Barcelone, PSG – Mercato : Lionel Messi prêt à changer de stratégie avec ses dirigeants ?

« Sommet sans accord ». Telle était la Une de SPORT ce jeudi matin. Si Jorge Messi a bien annoncé au président Bartomeu que son fils souhaitait quitter le FC Barcelone et que la décision était « irrévocable », cela n'a pas suffit à faire pencher la balance. S'il n'y consacre qu'un appel de Une préférant remercier Ivan Rakitic pour sa parenthèse de six ans au Barça, Mundo Deportivo est aussi dans le même ton concernant le cas Messi. « Barça – Messi, inflexible », titre de son côté AS, qui assure, comme la presse catalane, que la réunion entre Josep Maria Bartomeu et Jorge Messi a été cordiale.

Plutôt que les tribunaux, Messi va choisir de rester un an

Pour trouver des informations fraîches dans le dossier Messi, c'est finalement vers la presse argentine qu'il fallait se tourner... Et notamment le média argentin TycSports. Proche du clan Messi et le premier à avoir parlé du fax envoyé par la Pulga au Barça pour réclamer son départ, le journaliste Martin Arevalo a évoqué la suite du dossier. Selon lui, Lionel Messi – qui a épuisé tous ses recours pour forcer la main à ses dirigeants sans aller au clash devant les tribunaux – a décidé de changer de stratégie.

Ce jeudi, le sextuple Ballon d'Or affinera sa stratégie et cela devrait le mener à une saison supplémentaire en Catalogne : « Il y a 90% de chances que Messi continue à Barcelone (…) Messi évalue sérieusement de rester à Barcelone jusqu'en 2021 et de sortir par la grande porte à la fin de son contrat ». Pas de prolongation de deux ans tel que souhaité par Josep Maria Bartomeu mais pas de départ non plus. Selon L'Equipe, ce revirement possible peut aussi s'expliquer par le fait que Manchester City, son principal courtisan, n'aurait pas réellement l'intention d'aller à la guerre avec le Barça devant les tribunaux.

Au Real, Sergio Ramos aurait bien le voir continuer en Liga

Enfin, du côté de Marca, c'est par le prisme du Real Madrid qu'on suit le cas Messi. La réunion au sommet au Barça ne fait l'objet que d'un appel de Une... Loin derrière les propos de Sergio Ramos, capitaine de la Roja, qui a évoqué le cas de l'Argentin hier en conférence de presse. « Messi a gagné le droit de décider », titre le média pro-Real : « Je ne sais pas s'il le fera de la meilleure des façons . Nous voudrions qu'il reste ici. Messi améliore le championnat espagnol et son équipe, et les Clasicos sont plus beaux. Il est l'un des meilleurs au monde, il n'y a pas grand-chose à ajouter, il a gagné le respect, sans aucune spéculation, et nous verrons ce qui se passera. Ce ne sont pas des nouvelles inquiétantes», a-t-il ajouté face aux médias.