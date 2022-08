FC Barcelone, PSG – Mercato : Manchester City durcit le ton pour Bernardo Silva

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Si Bernardo Silva (27 ans) semble convaincu de son fait et a même annoncé son départ de Manchester City à demi-mots, rien ne dit que le Portugais pourra rejoindre le FC Barcelone cet été. En effet, si les Citizens et Pep Guardiola ne bloqueront pas l'ancien Monégasque, le Barça devra quand même payer le transfert du Portugais.

Plus le temps passe, plus City fermera la porte pour Bernardo Silva

Sport a notamment fait savoir que Manchester City vit très mal le fait que personne dans l'entourage de Joan Laporta n'a pris soin de les contacter pour Bernardo Silva. On assure également que l'agent du joueur Jorge Mendes n'a pas non plus confirmé la volonté de Bernardo de partir. Or les Citizens auront besoin de temps pour se retourner et ne veulent pas de deal de dernière minute pour leur milieu de terrain. Il n'est pas non plus prévu que les Skyblues ne fasse de cadeau sur l'indemnité de transfert.

Le quotidien catalan croit notamment savoir que, pour que le transfert se fasse, il faudra que Bernardo Silva se montre beaucoup plus affirmé dans ses envies de départ. « Il devra faire un pas de plus et parler à Guardiola et aussi à Txiki Begiristain ». Du côté du Barça, il faudra aussi commencer à dégager des liquidités sur des ventes de joueurs. Faute de quoi il sera de toute façon impossible d'inscrire de nouvelles recrues en Liga...