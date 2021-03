FC Barcelone, PSG - Mercato : Mbappé a bien fait un appel du pied à Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

C'était il y a deux mardis, après un PSG-FC Barcelone (1-1) au cours duquel Kylian Mbappé avait ouvert le score sur pénalty et Lionel Messi égalisé d'une magnifique frappe de 30 mètres en pleine lucarne. A la fin de la partie, qui signifiait la qualification de Paris en quarts de finale de la Champions League, l'attaquant français avait publié une image de lui et Messi sur les réseaux sociaux accompagnée d'applaudissements et de remerciements. Un message sibyllin, même si un journaliste proche du joueur avait assuré qu'il ne fallait rien y voir d'autre que l'expression du bonheur de Mbappé de jouer face à une telle légende.

Mbappé l'a adoubé mais ne pouvait pas le dire

Mais les médias espagnols ne sont pas de cet avis. Selon El Mundo Deportivo, il s'agirait d'une façon pour le champion du monde de signifier à Lionel Messi qu'il l'accueillera à bras ouverts à Paris. Alors que certains médias ibériques assurent que Mbappé prendrait ombrage de l'arrivée du sextuple Ballon d'Or car elle serait accompagnée de celle du Kun Agüero et qu'il y aurait embouteillage en attaque, EMD est persuadé du contraire.

D'ailleurs, ce message sibyllin de Mbappé pourrait s'expliquer par une révélation qu'a faite Leandro Paredes au Journal du Dimanche la semaine dernière : la direction du PSG aurait demandé à ses joueurs de ne plus évoquer le recrutement de Lionel Messi. Auquel cas, le message de KM se comprendrait tout à fait. Il encouragerait l'Argentin à venir sans le dire…