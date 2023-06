FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi a deux exigences pour signer au Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le feuilleton pourrait se terminer. Enfin. Et la planète foot saura alors si Lionel Messi, encore sous contrat au PSG pour quelques jours, reviendra, ou non, au FC Barcelone.

Numéro 10

On le sait, et c'est l'une des conditions exigées par l'Argentin, le plan de viabilité économique présenté par les Joan Laporta, doit être approuvé par la Liga. Une réponse est logiquement attendue dans la semaine. Par ailleurs, et c’est cette fois ce qu’assure le média espagnol, Relevo, Messi aurait fait une demande bien. précise à son ancien club : récupérer le numéro 10.

Un numéro que porte cette saison un certain Ansu Fati, poussé vers la sortie et peu utilisé cette saison par Xavi.