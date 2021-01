FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi a posé des conditions XXL pour rester au Barça

En fin de contrat au 30 juin prochain, Lionel Messi a mis son avenir au FC Barcelone entre parenthèses. Sollicité par de nombreux mastodontes européens (dont le PSG et Manchester City), l'Argentin a déjà fait savoir qu'il ne prendrait aucune décision avant d'avoir discuté avec le nouveau président du Barça, nommé le 7 mars prochain à l'issue des élections.

Messi attend des efforts dans le recrutement

Forcément, de Victor Font à Toni Freixa en passant par Joan Laporta, Lionel Messi a été sondé par tous les finalistes de l'élection présidentielle et il leur a donné quelques pistes de travail. Président du Barça entre 2003 et 2010, Laporta connaît très bien « la Pulga » qu'il a vu éclore. De tous les « présidentiables », l'intéressé est sans doute celui qui se montre le plus optimiste pour arriver à une prolongation de Lionel Messi.

Il faut dire que Joan Laporta connait très bien les conditions du sextuple Ballon d'or. Selon l'insider d'El Chiringuito Eduardo Inda, l'entretien entre les deux hommes a débouché sur une demande précise de Lionel Messi pour prolonger. « S'il (Laporta) lui ramène 3-4 bonnes recrues, il (Messi) restera », a lâché l'agent ibérique.