FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi a pris sa décision et elle va faire mal aux Blaugrana

Ce matin, nous avons relayé l'information du quotidien sportif argentin Olé, qui assurait que Lionel Messi voulait prendre la décision sur son avenir avant de rejoindre l'Albiceleste lundi prochain. Ça n'a pas traîné... Selon le journaliste espagnol Guillem Balague, le champion du monde a fait le choix de rejoindre l'Inter Miami et de ne pas répondre favorablement aux avances du FC Barcelone, qui a pourtant tout mis en oeuvre pour que son ancien prodige termine sa carrière en blaugrana. L'annonce de Balague peut être prise au sérieux car il s'agit d'un journaliste ibérique très influent, pas du genre à lancer de fausses informations et qui a notamment écrit une biographie sur Messi.

L'Inter Miami propose plus à tous les niveaux

L'option Miami avait repris du poids ces dernières heures, après l'emballement créé par le feu vert de la Liga au Barça pour faire revenir Messi. Dans les faits, le club de David Beckham offre un contrat plus long (trois ans, contre un an plus un au FCB) et un meilleur salaire. Il offre en outre une partie de son capital à l'attaquant pour gonfler un peu plus ses revenus. Bref, au-delà de l'aspect émotionnel lié à un retour en Catalogne deux ans après son départ mouvementé, tout poussait Messi vers la Floride. Et ce devrait finalement être sa destination...

La fiche de Lionel Messi

Messi has decided. His destination: Inter Miami



Leo Messi se va al Inter Miami — Guillem Balague (@GuillemBalague) June 7, 2023

Pour résumer Coup de tonnerre pour le FC Barcelone, qui a fait tout ce qu'il a pu pour faire revenir Lionel Messi : l'Argentin a décidé de s'engager avec l'Inter Miami. A priori, toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que le champion du monde porte à nouveau le maillot blaugrana.

Raphaël Nouet

Rédacteur