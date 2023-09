FC Barcelone, PSG - Mercato : Neymar ne pense déjà plus à un retour au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Moqué pour son départ en Arabie Saoudite après six saisons déjà médiocres au PSG, Neymar a rappelé à tout le monde qu'il était un joueur ayant marqué son époque la semaine dernière. En inscrivant un doublé contre la Bolivie (5-1), l'attaquant est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79), devant le roi Pelé. Ça ne suffira évidemment pas à en faire l'égal du triple champion du monde, loin de là, mais cela le situe quand même au niveau des meilleurs. Après cette parenthèse internationale, Neymar retournera en Arabie Saoudite, où il est lié pour deux ans à Al-Hilal. Son but premier était de retourner à Barcelone après ces deux années. Mais les choses auraient changé...

"Flamengo, ce serait une histoire incroyable"

Dans une interview à ESPN, son ami Gabriel a confié que Ney réfléchissait davantage à un retour au Brésil, dans son club formateur, Santos (ce qu'il avait promis), ou dans son club de cœur, Flamengo : "Non, nous n'en avons jamais parlé (d'aller à Flamengo). S'il me disait ça, je lui dirais "Tu plaisantes, tu dois aller à Fluminense et c'est tout. Que dalle, Flamengo (rires) !". Ou à Fluminense ou de retour à Santos. Mais je pense que s'il allait à Flamengo, ce serait une histoire incroyable. C'est une équipe où ont joué les meilleurs joueurs du Brésil". En plus, son ex-beau-frère Gabigol joue chez le Rubronegro, qui a les finances pour recruter de telles stars...

