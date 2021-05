FC Barcelone, PSG - Mercato : Neymar s'est bien moqué des Blaugrana avec son vrai-faux retour

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Prêt à tout pour inciter Lionel Messi à prolonger, le FC Barcelone a tenté de prendre aux mots Neymar, qui avait expliqué qu'il jouerait avec l'Argentin la saison prochaine. Les Blaugranas avaient même dépêché un dirigeant à Paris pour tenter de convaincre le Brésilien de ne pas prolonger avec le PSG et de revenir au Barça, qu'il a quitté en 2017. Mais la prolongation, actée depuis plusieurs semaines, a été actée samedi et voilà le Ney lié au club de la capitale jusqu'en 2025.

Le retrait de sa plainte n'a jamais été abordé

Une fois le choc passé et digéré, l'évidence se fait jour de l'autre côté des Pyrénées : Neymar n'a jamais eu l'intention de revenir à Barcelone. Comme l'explique le directeur d'El Mundo Deportivo, Santi Nolla, il s'agissait juste pour son père et lui de se servir des Blaugranas pour ajouter quelques clauses dans le contrat avec le PSG qui leur rapportera plus d'argent.

D'ailleurs, preuve que Neymar et le Barça ne sont jamais allés très loin dans les négociations : il n'a pas été question que le joueur retire sa plainte envers le FCB pour une prime impayée au moment de son départ en 2017. C'était pourtant une question cruciale quand, en 2019, Bartomeu avait négocié pour un retour du prodige. Santi Nolla regrette qu'un joueur aussi doué fasse le choix de l'argent. Mais en cela, il n'y a rien de nouveau depuis quatre ans…