FC Barcelone, PSG - Mercato : Pelé tente d'orienter le choix de Messi pour son avenir

Pas au mieux de sa forme, incapable de sortir de chez lui tout seul, le Roi Pelé vit cloîtré chez lui. Mais il se montre plutôt actif sur les réseaux sociaux via, certainement, un conseiller en communication. Lors du décès de Diego Maradona, il s'était fendu d'un magnifique message via Instagram. Il a récidivé cette nuit après avoir appris que Lionel Messi avait égalé son record de buts sous un même maillot (643). Mais à travers ses écrits, on devine qu'il préfèrerait voir l'Argentin rester à Barcelone que de répondre aux sirènes du PSG ou de Manchester City.

"Il n'y a rien de mieux que l'endroit où on se sent chez soi"

« Quand ton cœur déborde d'amour, il est difficile de changer de chemin. Comme toi, je sais ce que c'est d'aimer porter le même maillot tous les jours. Comme toi, je sais qu'il n'y a rien de mieux que l'endroit où on se sent chez soi. »

« Félicitations pour votre record historique, Lionel. Mais surtout, félicitations pour votre belle carrière à Barcelone. Les histoires comme la nôtre, d'amour pour le même club pendant si longtemps, seront malheureusement de plus en plus rares dans le football. Je vous admire beaucoup. »