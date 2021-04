FC Barcelone, PSG - Mercato : Piqué a envoyé un message discret à Neymar pour le faire revenir

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Ce mardi, alors que France Football consacrait un dossier à la prolongation de Neymar au PSG, la presse espagnole, elle, s'enflammait pour un retour du Brésilien au FC Barcelone. Qui croire ? Selon Leonardo et des proches du club de la capitale, le renouvelle de contrat du Ney devrait être officialisé sous peu. Ce qui fera taire, pour un temps, les rumeurs. Mais attendant, les médias ibériques se régalent, même à partir d'une simple photo !

Il a reproduit un geste de Neymar

Ce mardi, le FC Barcelone a en effet refait la photo officielle pour la saison, mais cette fois avec le nouveau président, Joan Laporta. Sur ce cliché, on peut voir Philippe Coutinho, alors que le milieu offensif est au Brésil pour sa rééducation. Sa tête a été rajoutée via Photoshop. On peut aussi voir un Ousmane Dembélé regardant ailleurs alors que ses camarades fixent l'objectif.

Mais surtout, il y a le geste de Gerard Piqué. Un geste totalement anodin puisqu'il joint le bout des doigts de ses deux mains. Mais les spécialistes du Barça n'ont pas manqué de noter que les seuls qui ont fait ça dans le passé sont Ronaldinho et Neymar. Du coup, ils y ont tout de suite vu un message du grand défenseur central à son ami attaquant, qu'il se désespère de voir revenir à Barcelone plutôt que de jouer les prolongations au PSG. Espérons pour lui qu'il aura plus de chances qu'avec son "Se queda" (il reste) sur les réseaux sociaux quelques jours avant le départ du Ney à Paris à l'été 2017 !