FC Barcelone, PSG - Mercato : Piqué fait une prédiction sur l'avenir de Messi

FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

L'ancien défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué a accordé une longue interview à la radio espagnole RAC1 ce mardi. Il a notamment commenté l'affaire Negreira, assurant qu'il mettrait sa main au feu que son club de cœur n'a pas acheté les arbitres. Il a également été interrogé sur l'avenir de Lionel Messi, en fin de contrat au PSG en juin, qui a le choix entre prolonger à Paris, mettre le cap sur l'Inter Miami, revenir au Barça ou s'envoler pour une dernière pige lucrative en Arabie Saoudite. Pour Piqué, brouillé avec La Pulga depuis 2021 puisqu'il a poussé pour son départ du Barça, un retour en Catalogne serait bénéfique à son ex-partenaire.

« Lui seul connaît son avenir. Il a gagné la Coupe du monde, qui était son grand rêve et le titre qu’il n’avait pas encore gagné. Il l’a gagnée et personne ne peut plus douter qu’il est le meilleur de l’histoire. Quelle que soit sa décision, ce sera à lui de décider où il peut trouver le bonheur et s’il veut continuer à concourir au plus haut niveau. S’il veut continuer la compétition, le Barça pourrait être dans ses plans, s’il veut arrêter à ce niveau, alors peut-être qu’il ira en MLS. Ce serait génial, pour tout ce qu’il nous a fait ressentir, si Messi jouait à nouveau pour le Barça. ».