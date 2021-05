FC Barcelone, PSG – Mercato : plusieurs médias annoncent que c'est signé pour Lionel Messi

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Alors que le PSG le convoitait, Lionel Messi aurait tranché son avenir et décidé de rester au FC Barcelone. C'est en tout cas ce qu'annonce Nicolo Schira, le journaliste italien, grand spécialiste des transferts. Selon lui, Messi a prolongé jusqu'en 2023.

Le correspondant en Espagne de BeInSports Mena (Moyen-Orient et Afrique du du Nord) annonce également que le sextuple Ballon d’Or a a choisi de prolonger au Barça, à 33 ans, plutôt que de relever un nouveau challenge au PSG ou à Manchester City. A suivre, forcément...

