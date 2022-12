FC Barcelone, PSG - Mercato : retournement de situation pour l'avenir de Kanté !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Mais un retournement de situation pour l'avenir du milieu de terrain français pourrait avoir lieu. En effet, selon les informations de The Athletic, Chelsea, qui cherche à prolonger le champion du monde 2018, ferait des progrès positifs dans les pourparlers sur un nouvel accord avec l'ancien Caennais. Souvent blessé depuis le début de la saison, N'Golo Kanté n'a disputé que deux matchs toutes compétitions confondues.

🚨 Chelsea making positive progress in talks over new deal for N’Golo Kante. Not done but now likely 31yo extends, amid rival interest. #CFC also expected to sign at least 1 midfielder in Jan/summer; Fernandez & Bellingham high among options @TheAthleticFC https://t.co/ll6bciQ2Kj