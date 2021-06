FC Barcelone, PSG - Mercato : signature pour Messi, un accord est tombé !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Lionel Messi sera bel et bien un joueur du FC Barcelone la saison prochaine. Selon Nicolo Schira, l’attaquant argentin s’est enfin entendu avec sa direction pour prolonger un contrat qui arrivait à échéance le 30 juin prochain.

Messi resterait au Barça jusqu’en juin 2023. « Lionel Messi va prolonger son contrat jusqu’en 2023. Le deal est fait », a affirmé Nicolo Schira il y a quelques minutes sur Twitter. SPORT a récemment dévoilé les chiffres du contrat proposé par le Barça au prodige argentin.

Le club catalan entend proposer un bail de 10 ans à Messi, avec deux années dans les rangs de son équipe première, ensuite deux années à l’Inter Miami en MLS et ensuite six années dans le rôle d’ambassadeur/socio à définir.

Pendant cette période, Messi pourrait toucher une rémunération conséquente : 240 millions d’euros brut pour les quatre premières années avant d’encaisser un salaire fixe avec des variables jusqu’en 2031. Le journal catalan croit savoir que « La Pulga » veut encore négocier à la hausse cette fameuse dernière part fixe en ajoutant que les « négociations restent ouvertes. »

Lionel #Messi will extend his contract with #Barça until 2023. Done deal 🔜. #transfers #FCB https://t.co/fVRcijVHks