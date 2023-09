PSG, FC Barcelone - Mercato : Suarez défend les choix de Messi et Neymar

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Alors qu'ils étaient tous deux annoncés de retour à Barcelone cet été, Lionel Messi et Neymar ont pris des directions opposées après leur étape parisienne. L'Argentin s'est engagé avec l'Inter Miami et le Brésilien avec l'Arabie Saoudite, donnant l'impression d'une retraite dorée. Des choix que leur ancien coéquipier au Barça, Luis Suarez, a justifié lors d'une interview à ESPN.

"Je crois que Leo a pris la bonne décision"

"Je crois que Leo a pris la bonne décision, celle de continuer à s'amuser, de bien vivre et continuer à gagner. Il a déjà remporté un trophée et il va lutter pour un autre. C'est la mentalité d'un gars compétiteur et vainqueur. Quant à Neymar, le PSG lui a dit qu'il ne comptait plus sur lui. Il y a l'aspect économique qui est important dans ce genre de choix, même si je crois qu'il n'en a pas besoin. Il faut respecter sa décision, comme il aurait fallu la respecter quand il est parti de Barcelone. Ce sont des moments difficiles. Il faut voir s'il saura retrouver son niveau après sa blessure pour démontrer qu'il est l'un des meilleurs du monde."

Le calendrier du FC Barcelone pour la saison 2023-24

➡️ Luis Suárez defiende a Messi y Neymar



✍️ @jlartus https://t.co/8XPVJMzc09 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 3, 2023

Podcast Men's Up Life