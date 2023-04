FC Barcelone, PSG - Mercato : Suarez vend la mèche pour le retour de Messi au Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Plus les jours passent, plus Lionel Messi se rapproche d'un retour au FC Barcelone, deux ans après son départ. Et ce n'est le dernier post Instagram de Luis Suarez qui va fin mettre fin aux espoirs des supporters barcelonais. Bien au contraire.

Suarez tease le retour de Messi au Barça

Et pour cause, l'attaquant uruguayen, très proche de la Pulga depuis qu'ils ont évolué ensemble au Barça entre 2014 à 2020, a semble-t-il vendu la mèche pour le retour du sextuple Ballon d'Or en Catalogne, postant une photo de lui et de la Pulga sous le maillot blaugrana en story de son compte Instagram avec la mention "back".

La story de Luis Suarez 👀 pic.twitter.com/itkBM2pJog — Anna Carreau (@annacarreau) April 20, 2023

Pour résumer En story de son compte Instagram, Luis Suarez, ami proche de Lionel Messi, a semble-t-il vendu la mèche pour le retour de la star argentine au Barça, postant une photo de lui et de la Pulga sous le maillot blaugrana avec la mention "Back".

