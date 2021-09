FC Barcelone, PSG - Mercato : Tebas est formel, Messi aurait pu rester en Catalogne !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

C'est une sacrée grenade que Javier Tebas a jeté ce dimanche matin dans le jardin du FC Barcelone ! Le président de la Liga explique en effet dans un entretien à Sport que le départ de Lionel Messi pour le PSG n'est pas lié à l'aspect économique. Que les Blaugranas avaient les moyens de le conserver mais qu'il y a un autre problème derrière son transfert à Paris.

"Oui, le Barça aurait pu éviter le départ de Messi. J'en ai parlé personnellement avec Laporta, par téléphone, et avec son conseil d'administration. Ils ont cherché des solutions pour ce qui est du motif économique. Après, si un autre motif a précipité son départ, je ne le connais pas. Mais je crois que dans les mois à venir, on verra, à travers les chiffres que publiera le Barça, si Messi aurait pu rester ou non. Mais bien que je respecte la décision du club, il faut dire les choses comme elles sont : ça n'a pas été une décision économique, je peux vous l'assurer."

