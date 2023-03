FC Barcelone, PSG - Mercato : Tuchel veut déjà jouer un sale tour à Xavi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Les déboires du FC Barcelone avec sa masse salariale pourraient lui coûter très cher cet été puisque l'un de ses meilleurs joueurs, Gavi, va se retrouver en fin de contrat. Et ce alors qu'il a signé une prolongation jusqu'en 2026 avec augmentation salariale. Mais la Liga a refusé d'homologuer le bail tant que le club n'a pas dégraissé son effectif. Le bouillant milieu offensif de 18 ans a donc été prié de remiser son numéro 6, de reprendre le 30, dévolu aux jeunes issus du centre, et il touchera son ancien salaire de premier contrat pro. Mais le plus dangereux pour le FCB, donc, c'est qu'il sera libre en juin.

Et, comme on peut s'en douter, plusieurs grands clubs étrangers lorgnent sa pépite. Notamment le Bayern Munich. Selon Sky Sports Allemagne, le géant bavarois suit depuis plusieurs mois l'évolution du dossier Gavi en coulisses et sa progression sur le terrain. A peine arrivé sur le banc, Thomas Tuchel a validé son recrutement. D'après le média, si le Barça n'arrive pas à résoudre ce problème explosif avant juin, le Bayern tentera de recruter Gavi. Un départ à zéro euro d'un joueur aussi fort aussi jeune serait un sacré camouflet pour les Blaugranas...