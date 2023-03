FC Barcelone, PSG - Mercato : un cadre du Barça claque son avenir sur celui de Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Busquets ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Prolongera-t-il son contrat avec le club blaugrana ou quittera-t-il pour la première fois de sa carrière le Barça ? C'est la question que tout le monde se pose.

Podcast Men's Up Life

Busquets et Messi réunis dans le même club la saison prochaine ?

Ce jeudi, Mundo Deportivo en a dit plus sur le futur du milieu de terrain espagnol, annonçant que le joueur de 34 ans aurait claqué son avenir sur celui de son ancien coéquipier du Barça, Lionel Messi, qui sera lui aussi libre de tout contrat cet été. En cas de retour de la Pulga en Catalogne, Sergio Busquets devrait donc prolonger son bail avec son club formateur. Et si le sextuple Ballon d'Or venait à quitter l'Europe, il serait disposé à le suivre que ce soit aux Etats-Unis ou en Arabie Saoudite. Cela voudrait donc dire que Sergio Busquets et Lionel Messi devraient évoluer dans le même club la saison prochaine.

⌛️ La decisión de Busquets esta vez no va a ser solo personal ni, como ya informó MD, no será asunto de dinero. Gran parte es una cuestión familiar.



🔵🔴 Eso sí, hay otra vía paralela de la que Busquets está muy pendiente: el futuro de Leo Messi.



✍️ @martinezferran pic.twitter.com/6KxjwzHSOa — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 23, 2023

Pour résumer En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Sergio Busquets aurait claqué son avenir sur celui de son ancien coéquipier du Barça, Lionel Messi, qui sera lui aussi libre de tout contrat cet été.

Fabien Chorlet

Rédacteur