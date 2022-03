FC Barcelone, PSG – Mercato : un coup de bluff du clan Mbappé pour éloigner Haaland ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ce matin, L'Equipe a lâché une bombe concernant Kylian Mbappé (PSG). Selon le quotidien sportif, le FC Barcelone se serait lancé dans la course au Champion du Monde avec pour objectif de griller politesse au Real Madrid. Une information qui a beaucoup surpris de l'autre côté des Pyrénées et plus particulièrement en Catalogne.

Le Barça dément avoir approché Kylian Mbappé

Selon leurs sources internes au Barça, Sport et Mundo Deportivo ont refroidi cette rumeur, assurant que, contrairement à Erling Haaland (Borussia Dortmund), Kylian Mbappé n'est pas – et n'a jamais été – une priorité de l'entité catalane et qu'il n'y a aucun contact de près ou de loin avec le joueur ou son entourage. Un démenti conjoint des médias pro-FC Barcelone qui pose la question du « mobile » de cette fuite médiatique.

Du côté de Sport, on avance même une explication à cette information : selon eux, il s'agirait d'un coup de pression du clan Mbappé envers le Real Madrid pour que la Maison blanche ne recrute pas Erling Haaland. En Catalogne, on estime que le Bondynois est las de partager l'affiche avec Lionel Messi et Neymar Jr et qu'il ne veut pas vivre la même chose du côté de Madrid. D'où sa volonté d'éloigner le Norvégien. Une version qu'on n'est pas non plus obligé de croire vu qu'elle arrange ... le Barça, placé dans la course à Haaland.

Alexandre Corboz

Rédacteur