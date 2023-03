FC Barcelone, PSG – Mercato : un défenseur du Barça invite Messi à revenir

Alors que l'avenir de Lionel Messi n'est toujours pas réglé au PSG et que l'Argentin sera libre au 30 juin, du côté du FC Barcelone on rêve toujours d'un come-back du septuple Ballon d'Or... Et ce malgré les avertissements du patron de la Liga Javier Tebas qui assure que les Blaugranas seront interdits de recrutement l'été prochain sauf miracle.

En tout cas, du côté de Ronald Araujo, on a fait une déclaration d'amour enflammée à Lionel Messi à l'occasion d'un entretien au portail InfoBAE :

Plutôt fermé en début d'année à un retour au Barça tant que Joan Laporta en est le président, Lionel Messi aurait assoupli sa position ces dernières semaines...

Ronald Araujo: “I’d love Messi to return. He is the best player in the world and Barcelona is his home. His return would help us to try to win another Champions League” ?￰゚ヤᄡ #FCB



“I hope there are every chance to have him again. We all want him by our side”, told @infobae. pic.twitter.com/h8zVSvi0HF