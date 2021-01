FC Barcelone, PSG – Mercato : un départ de Messi pourrait faire des heureux dans le vestiaire

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

C'est une question qui va être de plus en plus présente au fil des mois, d'autant plus que le report de l'élection du président du FC Barcelone n'a pas aidé à décanter l'affaire. Lionel Messi arrive en fin de contrat dans six mois et aucune tendance ne semble se dessiner.

Entre une prolongation au Barça et un départ chez un autre poids lourd européen (Manchester City, PSG), rien n'est tranché. Mais le voir prolonger serait-il bénéfique pour tout le monde ? Pour un certain Antoine Griezmann, ce n'est pas certain. Mais Rivaldo estime également qu'Ousmane Dembélé pourrait être un des grands gagnants du départ de Messi.

Dembélé pourrait s'affirmer sans Messi

« J'ai déjà dit parfois qu'Ousmane Dembélé est un excellent joueur avec de grandes compétences, il doit donc simplement arrêter de se laisser distraire et se concentrer sur le football et Barcelone », d'abord assuré l'ancienne star du Barça sur Betfair.

Selon oui, le départ de Messi pourrait permettre à l'ailier français de prendre un poids décisif dans l'équipe. « Il a disputé un bon match contre la Sociedad, il a les moyens de faire la différence régulièrement et pourrait même bénéficier d'une éventuelle sortie de Lionel Messi cet été pour enfin confirmer son nom en tant que star de l'équipe », a conclu Rivaldo.