FC Barcelone, PSG - Mercato : un Français va rapporter un an de salaire de Messi !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ce vendredi soir, le quotidien catalan Sport explique que le FC Barcelone travaille activement sur le retour de Lionel Messi cet été. Xavi aimerait pouvoir compter sur l'Argentin dès la tournée aux Etats-Unis, qui aura lieu pendant la préparation en juillet. Les dirigeants comptent lui proposer 25 M€ brut annuels, soit 13 M€ net, ce qui en ferait l'égal de Robert Lewandowski. Ils espère que Javier Tebas et le fairplay financier espagnol seront convaincus par ce projet qui ne menacera pas de faire exploser la masse salariale.

Le Barça met la pression aux Spurs

Cela s'accompagnera de la vente de plusieurs joueurs, l'objectif étant de faire entrer 100 M€ dans les caisses. Et ça part fort car, selon Sport, le Barça a relancé Tottenham au sujet de Clément Lenglet. Le défenseur central français a été prêté aux Spurs cette saison et il s'y est imposé. Le club londonien est ouvert à son transfert définitif, qui devrait tourner aux alentours de 12 M€... soit presqu'un salaire net de Messi ! Barcelone insiste sur le fait que d'autres clubs sont intéressés par Lenglet pour conclure au plus vite cette vente et renflouer ses caisses.

La fiche de Lionel Messi

🔵🔴 | #FCB



🧐 El Barça recordó al Tottenham que hay más equipos interesados y van a actuar ya



👍 Lenglet se ha sentido cómodo en la Premier y en Londres y no vería con malos ojos seguirhttps://t.co/a6mw7oyAQ0 — Diario SPORT (@sport) April 21, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le FC Barcelone presse Tottenham de transformer le prêt de Clément Lenglet en transfert. Cela pourrait rapporter 12 M€ aux Blaugranas, soit 1 M€ de moins que le futur salaire net de Lionel Messi si celui-ci accepte de revenir dans son club formateur.

Raphaël Nouet

Rédacteur