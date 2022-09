FC Barcelone, PSG - Mercato : un historique du Barça va s'en aller, un indice sur l'avenir de Messi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

On s'y attendait un peu mais il n'empêche que ça fait bizarre : Xavi est en train de tourner la page de la fabuleuse génération dont il a fait partie. Gerard Piqué et Jordi Alba cirent régulièrement le banc désormais et Sergio Busquets devrait, selon Marca, aller voir ailleurs en juin, à la fin de son contrat. Le quotidien madrilène assure qu'à l'heure actuelle, son intention n'est pas de prolonger, quand bien même ses dirigeants lui ont proposé de parapher un nouveau bail en échange d'une réduction de son salaire. A 34 ans et après 14 ans chez les pros, la sentinelle veut changer d'air.

Et cela pourrait avoir un impact direct sur l'avenir de Lionel Messi. En effet, Busquets aurait pour objectif d'aller terminer sa carrière aux Etats-Unis, plus précisément à l'Inter Miami de David Beckham. C'est son objectif depuis des années, un plan qu'il avait établi avec Jordi Alba et Lionel Messi. Si lui se décide à y aller, cela pourrait inciter l'Argentin à ne pas activer son option de prolongation au PSG ou à ne pas retourner au Barça. Pour remplacer Busquets, le FCB aurait deux pistes : Ruben Neves (Wolverhampton) et Martin Zubimendi (Real Sociedad), sans parler de Jorginho, qui sera en fin de contrat en juin à Chelsea.