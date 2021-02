FC Barcelone, PSG – Mercato : un indice déterminant offert par Lionel Messi sur son avenir ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

La presse catalane, sans doute soucieuse de retarder le plus tard possible le moment où Lionel Messi pourrait s'en aller, le martèle depuis quelques semaines. La star du FC Barcelone, malgré les convoitises du PSG et d'autres, ne réglera la question de son avenir qu'une fois la saison terminée, avec au passage les capitales élections pour la présidence du Barça.

Pourtant, cela n'empêche pas les spéculations d'aller bon train. Alors que le FC Barcelone semble incapable d'assumer le salaire pharaonique de Messi, le PSG ou Manchester City vont-ils réussir à décrocher le jackpot ?

Messi a dédicacé un maillot au patron de l'Inter Miami

Depuis quelques mois, une autre possibilité plus exotique est évoquée avec l'intérêt de l'Inter Miami. La franchise notamment représentée par David Beckham rêverait d'un énorme coup de projecteur en offrant un challenge américain à la Pulga. Et ces dernières heures, Messi a envoyé un clin d'oeil favorable.

Le propriétaire de la franchise floridienne, Marcelo Claure, a en effet révélé sur Instagram avoir reçu un maillot dédicacé de Lionel Messi. Et Claure d'ajouter en commentaire. « Le monde du football est petit et je suis sûr que nos chemins se croiseront ». Une déclaration forcément sujette à interprétation par les temps qui courent.