FC Barcelone, PSG – Mercato : un nouvel ultimatum pour Dembélé, la raison de son coup de frein est connue

Comme évoqué plus tôt dans la journée, le PSG ne parviendra pas à activer la clause libératoire d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone avant ce soir minuit. En effet, si cette dernière (fixée à 50 M€) expire à 23h59 ce lundi, le Champion du Monde 2018 a avisé le Barça de sa volonté de partir et de régler son départ via une négociation de gré à gré entre les clubs sur un montant qui conviendra à toutes les parties. Un mode opératoire surprenant dans la mesure où Dembélé est déjà d'accord avec le PSG.

Dembélé pousse le PSG et le Barça à s'entendre pour une raison précise...

Si l'on en croit Mundo Deportivo, le PSG a désormais 5 jours pour faire une offre officielle au FC Barcelone et parvenir à un accord définitif sur le transfert d'Ousmane Dembélé (lequel a suivi son club en stage à Las Vegas). Faute de quoi le club de la Capitale devra s'affranchir de la clause libératoire qui grimpe à 100 M€.

La raison de cette surprenante volte-face, en forme de « fleur » de Dembélé au Barça est en réalité fiscale si l'on en croit la chaîne de télévision espagnole Esport3. En effet, s'il paie sur ses propres deniers la clause libératoire lui permettant de partir à Paris, le joueur et son clan seront imposé sur la part d'argent qui était censé lui revenir au titre de prime à la signature (25 M€). C'est donc pour ne pas perdre d'argent qu'Ousmane Dembélé privilégie un accord traditionnel. Beaucoup moins classe avec le PSG et le Barça pour le coup...

