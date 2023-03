FC Barcelone, PSG - Mercato : un pas supplémentaire a été franchi pour le retour de Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

L'impossible va-t-il se produire ou le PSG va-t-il encore réussir à renverser la situation, comme il l'a fait avec Neymar ou Mbappé précédemment, grâce à une offre faramineuse ? Toujours est-il que plus les jours passent, plus la possibilité de revoir Lionel Messi sous le maillot du FC Barcelone prend de l'épaisseur. Hier, il a été dit que le géant catalan avait trouvé la solution financière pour faire revenir le meilleur joueur de son histoire et qu'elle consistait à lui offrir un gros pourcentage des sommes que les sponsors que son simple nom ramènerait.

Ce mercredi, la radio RAC1 assure que l'Argentin est désormais ouvert à ce retour, lui qui était fâché avec Joan Laporta et plusieurs de ses dirigeants. Un choix sportif, car il souhaite conclure sa carrière européenne dans son club de toujours, et personnel puisque la Catalogne manque à sa famille. Messi saurait déjà que Xavi le ferait jouer un cran plus bas qu'auparavant, dans son milieu à quatre, et qu'il devrait fournir autant d'efforts que les autres, ce qui fait qu'il serait souvent reposé. Le conte de fées est en train de s'écrire mais le danger parisien n'est pas encore écarté...