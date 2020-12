FC Barcelone, PSG – Mercato : une folle possibilité sur la table pour l'avenir de Messi ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Cela va constituer sans aucun doute le feuilleton des prochains mois. Où Lionel Messi, la star planétaire du FC Barcelone, va-t-il exporter ses talents balle au pied à partir de la saison prochaine. Au PSG, où Neymar rêve de le retrouver ? A Manchester City, où Pep Guardiola semble le coach fait pour lui ? A moins que le futur président du FC Barcelone ne parvienne à le convaincre...

Mais une possibilité encore plus dingue a été mise sur la table par Kevin-Prince Boateng, ancien partenaire de Messi au Barça et qui imagine une nouvelle destination totalement dingue. Pour lui, voir Messi s'engager du côté de Naples serait le choix le plus remarquable. Histoire de perpétuer un peu plus la lignée du grand Diego Maradona, décédé il y a quelques jours.

Messi sur les pas de Maradona à Naples ?

« Messi va terminer son contrat à Barcelone. A quel point ce serait étonnant s'il appelait juste le Napoli et disait "Je viens" ?" », imagine Boateng qui imagine Messi « venir jouer un an ou deux ans à Naples, sans penser à l'argent ou à rien, juste du cœur. »

Un choix qui provoquerait bien évidemment une hystérie incroyable. S'inscrire dans les pas de Diego Maradona, « ce serait comme un film » imagine Boateng. « Il devrait aller s'entraîner dans un p... d'hélicoptère parce que les gens le mangeraient vivant. Ils seraient si heureux », prophétise KPB. Une perspective forcément magnifique à imaginer.