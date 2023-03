FC Barcelone, PSG - Mercato : Xavi a flashé sur le nouveau Messi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

En attendant de savoir si l'affaire Negreira aura des conséquences néfastes, le FC Barcelone continue son redressement sportif et financier. Un triplé national est plus que possible puisque la Supercoupe d'Espagne a déjà été gagnée, la Liga est en bonne voie (9 points d'avance sur le Real, qui sera au Camp Nou ce week-end), de même que la Coupe du Roi, qui a vu les Blaugranas s'imposer au Bernabeu en demi-finales aller. Et sur le plan financier, le club, après avoir beaucoup investi l'été dernier grâce aux fameux leviers actionnés par Laporta, cible désormais des jeunes à gros potentiel. Dont Florian Wirtz.

Âgé de 19 ans, ce milieu offensif se remet d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Mais depuis son retour fin février, il a inscrit 2 buts et délivré 6 passes décisives en 11 matches avec le Bayer Leverkusen. Son entraîneur, Xabi Alonso, n'a pas hésité à le comparer à Lionel Messi : "Il y a de bons joueurs et il y a de beaux joueurs, qui font des choses spectaculaires mais pas nécessairement efficaces. Vous savez pourquoi Messi est si bon ? Parce qu'il sait quand et comment jouer en passes simples. Il se dit : "Tu es mieux placé que moi ? Tiens, prends la balle". Il ne s'agit pas toujours de faire le mouvement le plus brillant, mais le meilleur et le plus intelligent. C'est ce que fait Florian. C'est pourquoi il est si bon". Un sacré éloge venant d'un sacré joueur !