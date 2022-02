FC Barcelone, PSG - Mercato : Xavi déboule sur un chouchou de Leonardo

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Lorsqu'il cherche des bons plans pour renforcer son équipe, Leonardo regarde en priorité le Calcio. Le directeur sportif du PSG sait, pour y avoir joué, entraîné et été dirigeant, que la Serie A regorge de talents éveillés à la tactique et professionnels jusqu'au bout des ongles. Depuis l'été dernier, on lui prêtait l'envie de recruter Marcelo Brozovic, milieu défensif croate de 29 ans qui arrivera en fin de contrat à l'Inter Milan en juin. Les Nerazzurri lui ont fait plusieurs propositions de prolongation, qu'il a refusées car il a une destination en tête, mais pas Paris...

Les médias italiens croient savoir que le FC Barcelone et Tottenham seraient prêts à accueillir Brozovic. Et que ce sont surtout les Catalans qui l'intéresseraient, même si la possibilité de retrouver Antonio Conte chez les Spurs lui plairait. Le profil du Croate serait parfait pour épauler Sergio Busquets voire même lui succéder dans un avenir proche, la sentinelle étant pas mal critiquée par les socios, qui réclament sa mise sur le banc. Ce que Xavi se refuse à faire.

L'arrivée de Marcelo Brozovic ne coûtera peut-être rien à son futur club mais le Croate a tout de même des exigences salariales élevées puisqu'il a refusé une offre de 6 M€ de l'Inter Milan. Calcio Mercato assure que le FC Barcelone serait prêt à lui offrir 8 M€.

