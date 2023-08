FC Barcelone, PSG - Mercato : Xavi frappe fort, coup de théâtre pour Dembélé !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone n’a plus besoin d’Ousmane Dembélé. Devant ses envies de rallier le PSG, Xavi a décidé de l’écarter du onze de départ du FC Barcelone contre l’AC Milan (tout comme Franck Kessié) en amical en ce moment-même aux Etats-Unis (1-0, but d’Ansu Fati). Cela devrait accélérer son départ vers le PSG. D’après L’Équipe, le transfert fait désormais très peu de doute mais ses modalités restent à confirmer. Le club de la capitale et le Barça vont entamer des discussions pour parvenir à un accord en dehors du cadre de la clause libératoire. Le montant du transfert s’élèvera quoi qu’il arrive à 50 M €. Les deux clubs doivent désormais mettre en place différentes modalités de paiement.

L'affaire Dembélé devant la justice ?

Paris aimerait pouvoir notamment payer le transfert en plusieurs fois, afin d’étaler le règlement de la somme sur plusieurs années et aurait, quoi qu’il arrive, l’intention de régler la somme si aucun accord n’est trouvé avec les Catalans, afin que Dembélé soit Parisien d’ici à dimanche. Du côté du FC Barcelone, on considère que Dembele n'a pas respecté certaines des conditions qui ont été fixées lors de la négociation de son dernier contrat, et donc lui et son agent ne devraient pas prendre 25 millions. Selon Relevo, tout indique que s'il n'y a pas de négociations amicales avec Paris, l'affaire finira devant la justice.

Sans doute la dernière apparition d'Ousmane Dembélé avec le FC Barcelone... Le Français n'a pas participé au match amical face à l'AC Milan #lequipeFOOT



La seconde période à suivre en direct 👉 https://t.co/ejCAlDkSw3 pic.twitter.com/g1gcXWN6we — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 2, 2023

