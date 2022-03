FC Barcelone, PSG, Real Madrid - Mercato : City et les Merengue se sont mis d'accord avec Haaland sur le dos des Blaugrana

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé ne fait quasiment plus de mystère, celui d'Erling Haaland continue de charrier son lot de rumeurs quotidiennes. Priorité du FC Barcelone et de Manchester City, le Norvégien est aussi convoité par le PSG, victime d'un championnat moins intéressant, et le Real Madrid, qui préfère focaliser ses efforts sur le champion du monde français. Mais d'après le respectable quotidien anglais The Times, les Citizens auraient trouvé la meilleure formule pour convaincre l'attaquant du Borussia Dortmund de signer chez eux !

Cette formule se résumerait à une promesse : dans quelques années, ils accepteront de le laisser signer au Real Madrid, son grand rêve. D'ici là, Haaland sera transféré cet été chez les champions d'Angleterre en titre, club où son père a joué durant les années 2000 et dont il était supporter dans sa jeunesse. Et, un peu à l'image du PSG avec Mbappé, même s'il n'a pas tenu sa promesse, City laissera ensuite le Norvégien rejoindre le Real Madrid si ce dernier le veut. Si cette hypothèse se confirme, le FC Barcelone serait le grand perdant de l'histoire, alors que Joan Laporta fait tout ce qu'il peut pour faire venir le géant !

🔜⚪ "Te dejaremos MARCHAR al REAL MADRID tras unos AÑOS".



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🧐 La TÁCTICA del CITY para convencer a HAALAND (Vía 'The Times') pic.twitter.com/y7mCzKvRaU — ChiringuitoChampions (@chirichampions) March 12, 2022