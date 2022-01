FC Barcelone, PSG, Real Madrid - Mercato : Laporta lâche une bombe sur Haaland !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Le FC Barcelone semble enfin de retour aux affaires. Alors que Xavi a redressé l’équipe sur le plan sportif, Joan Laporta a débuté son travail de redressement du club début 2021 en revenant à la présidence au niveau administratif.

Depuis, l’ancien avocat espagnol s’attelle à redonner au Barça ses lettres de noblesse au mercato et vient de recruter Ferran Torres après avoir bouclé le retour de Daniel Alves et avant sans doute de ferrer Alvaro Morata. Pour cet été, ce même Laporta rêve désormais ouvertement d'attirer Erling Haaland, pisté par le PSG et le Real Madrid.

« Que tout le monde se tienne prêt parce que le Barça est de retour aux affaires pour attirer les plus grands joueurs », a lâché le président du club catalan lors de la conférence de presse de présentation de Torres. Une annonce qui devrait faire couler beaucoup d’encre en Espagne.

Joan Laporta sobre si el Barcelona puede competir por Haaland o los grandes fichajes es contundente: “ Que todo el mundo se vaya preparando porque hemos vuelto” — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) January 3, 2022

Pour résumer Joan Laporta, présent lors de la conférence de présentation de Ferran Torres au FC Barcelone, a affirmé que le club catalan serait pleinement en course pour recruter Erling Haaland (Borussia Dortmund, 21 ans) à l'été 2022 !

Bastien Aubert

Rédacteur