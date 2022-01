FC Barcelone, PSG, Real Madrid - Mercato : Laporta lâche une nouvelle bombe sur Haaland !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Qui raflera la mise pour Erling Haaland (21 ans) ? Sur les tablettes de tous les plus grands clubs d’Europe (PSG, Real Madrid, Manchester City et United), l’attaquant de Dortmund souhaite être fixé sur son avenir avant le 31 janvier même s'il ne devrait pas quitter le Borussia cet hiver. On se dirige plutôt vers un départ cet été... au FC Barcelone ?

Joan Laporta en est intimement persuadé. Dans le courant de cette semaine, le président du Barça a ainsi confié à son entourage proche son optimisme quant à la bonne tenue de ce dossier au prochain mercato. Rebelote ce week-end en marge du nul rageant du club catalan hier soir à Grenade (1-1).

Selon Oriol Domenech, via Esport 3, Laporta a encore répété à ses proches qu’il serait tout à fait capable d’attirer son chouchou norvégien au Barça cet été. Il baserait son ressenti sur plusieurs réunions avec Mino Raiola, dont il est proche et donc plus facile à convaincre. Le président du FC Barcelone sait néanmoins qu’il a du pain sur la planche, notamment au niveau du dégraissage de la masse salariale. Simple question de temps, selon lui...

