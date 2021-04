FC Barcelone, PSG, Real Madrid - Mercato : Messi lance l’assaut, revirement pour Haaland !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

MUNDO DEPORTIVO : « Il s’effondre »

Mundo Deportivo prend un malin plaisir à noyer Florentino Pérez avec son projet de Super Ligue, réduit à néant après le retrait de dix des douze participants. La pression sportive est par ailleurs mise sur le FC Barcelone avant le match contre Getafe (22h). « Première finale pour le défi du doublé », lance le journal catalan.

SPORT : « Gagner cette Super Liga »

SPORT tente un jeu de mots pour mieux retourner le couteau de la Super Ligue dans la plaie de Florentino Pérez au Real Madrid, vainqueur à Cadix hier (3-0). « Le Barça lance l’assaut en Liga avec l’objectif de remporter tous les matches jusqu’à la fin de saison », observe le journal catalan avec Lionel Messi pour illustrer ses propos.

MARCA : « Avec Karim, tout est plus facile »

Marca se délecte de la nouvelle prestation de gala de Karim Benzema hier à Cadix (3-0). L’attaquant du Real Madrid marqué un but et distillé une passe décisive. « Je suis triste et déçu », tonne Florentino Pérez au sujet de l’échec de la Super Ligue européenne.

AS : « Benzema tout puissant »

AS fait aussi la part belle au tout puissant Benzema » après son récital à Cadix. Par ailleurs, Michael Zorc ferme la porte d’Erling Haaland cet été. « Il restera avec nous la saison prochaine, qu’il y ait une coupe d’Europe ou pas », a fait savoir le directeur sportif du Borussia Dortmund. Mino Raiola sera-t-il du même avis ?