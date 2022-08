FC Barcelone, Real Madrid : De Jong tient tête à Laporta, un attaquant veut venir concurrencer Benzema

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Mundo Deportivo : "Branchés"

Dans son édition du jour, Mundo Deportivo revient sur la victoire dans la nuit de samedi à dimanche du FC Barcelone face aux New York Red Bulls (2-0) en match amical. "Le Barça revient des Etats-Unis avec de bonnes sensations", estime le quotidien catalan.

Sport : "Pression maximale sur De Jong"

L'autre quotidien catalan, Sport, fait lui sa Une sur Frenkie De Jong, qui est plus que jamais poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Mais le milieu de terrain néerlandais, courtisé par Chelsea et Manchester United, ne voudrait toujours pas quitter le club blaugrana.

#PortadaSPORT🗞️



💥 Máxima presión a De Jong



🇺🇸 El Barça convence en EEUUhttps://t.co/Ujndpt9ppK — Diario SPORT (@sport) July 31, 2022

Marca : "Le triangle des Bermudes"

Marca revient sur le surnom donné par Carlo Ancelotti au trio, Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos. "Je les appelle le triangle des Bermudes car le ballon disparaît lorsqu'il passe entre eux", a révélé l'entraîneur du Real Madrid après le succès contre la Juventus Turin (2-0). Par ailleurs, le journal madrilène nous apprend que l'attaquant de l'Espanyol Barcelone, Raul de Tomas, attendrait une offre de la Casa Blanca.

AS : "Ils sont prêts"

AS s'attarde de manière plus générale sur la victoire des Merengue face à la Vieille Dame (2-0) pour leur troisième et dernier match de préparation et estiment que les hommes de Carlo Ancelotti sont prêts pour commencer la saison.