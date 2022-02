FC Barcelone, Real Madrid : Dembélé veut encore rester au Barça, Cristiano Ronaldo de retour à Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Mundo Deportivo : "Le Barça veut Kessié et Azpilicueta"

Mundo Deportivo fait ce mercredi sa Une sur deux joueurs que le FC Barcelone voudrait recruter gratuitement l'été prochain. Il s'agirait du milieu de terrain ivoirien, Franck Kessié, et du latéral droit espagnol, César Azpilicueta, qui arrivent en fin de contrat en juin prochain respectivement avec l'AC Milan et Chelsea.

Sport : "L'énigme Dembélé"

De son côté, Sport s'attarde sur le cas Ousmane Dembélé. Selon le quotidien catalan, l'ailier droit français serait vraiment heureux en Catalogne et voudrait encore rester au Barça. Mais le club blaugrana ne devrait pas lui faire d'autre offre de prolongation. Si l'ancien joueur du Stade Rennais veut vraiment rester, son entourage doit faire le premier pas.

Marca / AS : "Combat de coqs"

Du côté de la presse madrilène, Marca et AS font leur Une sur le huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et Manchester United où Cristiano Ronaldo fera son retour à Madrid.

