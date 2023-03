FC Barcelone, Real Madrid : le Barça vise deux stars mondiales, Modric rend hommage à CR7

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sport : "C'est une conspiration"

On commence par la presse catalane et Sport, qui fait ce mercredi sa Une sur les déclarations de Gérard Piqué. L'ancien défenseur central du FC Barcelone a notamment évoqué l'avenir de Lionel Messi et défendu le club blaugrana dans l'affaire Negreira.

Mundo Deportivo : "Sommet avec Mendes"

De son côté, Mundo Deportivo nous apprend qu'une réunion entre Joan Laporta et Jorge Mendes aurait récemment eu lieu. Le président du Barça et le célèbre agent de joueurs auraient parlés du latéral droit du Bayern Munich, Joao Cancelo, et du milieu offensif de Manchester City, Bernardo Silva, mais également de la prolongation d'Alejandro Baldé et du futur d'Ansu Fati.

AS : "Alerte rouge"

Du côté de la presse madrilène, AS s'attarde sur le 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool où les Merengue ont déjà un pied et quatre orteil en quart de finale après leur large victoire à l'aller (5-2). À noter que Karim Benzema, absent le week-end lors du succès face à l'Espanyol Barcelone (3-1) en raison d'une blessure à une cheville, devrait faire son retour comme titulaire.

Marca : "Et au cinquième, Pep l'a remplacé"

Enfin, Marca fait sa Une sur le quintuplé inscrit par Erling Haaland lors de l'écrasante victoire ce mardi de Manchester City contre le RB Leipzig (7-0), en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, évoque également le match retour entre le Real Madrid et Liverpool et les déclarations de Luka Modric sur CR7."Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur avec qui j’ai jamais joué", a fait savoir le milieu de terrain merengue dans un entretien accordé à Rio Ferdinand.