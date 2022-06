FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Benzema pousse malgré lui Lewandowski au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Et si c’était Karim Benzema qui attirait Robert Lewandowski au FC Barcelone ? Envieux de quitter le Bayern Munich cet été, l’attaquant polonais est la cible principale du Barça pour ce mercato. Une destination où Robert Lewandowski se verrait bien, d’autant plus qu’il aurait l'opportunité de découvrir un nouveau championnat. Mais s’il choisit de rejoindre le club catalan cet été, c’est aussi grâce à Karim Benzema.

« Il veut prouver qu'il est meilleur que Benzema »

En effet, l’ancien agent de Robert Lewandowski, Cezary Kucharski, a expliqué que le Polonais voulait venir concurrencer Karim Benzema en Espagne. « Le Barça et Lewandowski vont se battre pour cette signature. Je pense qu'il va signer à Barcelone, je pense que c'est possible. Les responsables du Bayern savent qu'il voulait aller en Espagne. Son plan était l'Allemagne, puis l'Espagne et de terminer sa carrière aux États-Unis », affirme dans premier temps l’ancien agent de Lewandowski, à Carrusel Canalla, avant de révéler les vraies ambitions du Polonais au Barça.

« Il veut prouver qu'il est meilleur que Karim Benzema, c'est une autre raison d'aller au Barça. Lewandowski n'a pas de rêve. Pour lui, jouer au football est un travail et il est très professionnel. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont au même niveau ». Une chose est sûre, c’est que si Robert Lewandowski arrive au Barça, La Liga aura dans ses rangs deux des meilleurs attaquants de pointe du monde aujourd'hui, si ce n'est les deux meilleurs.

Pour résumer Pour son ancien agent, si Robert Lewandowski (34 ans) veut signer au FC Barcelone, c’est pour découvrir le championnat espagnol mais aussi pour prouver qu’il est un meilleur buteur que Karim Benzema, l’attaquant du Real Madrid.

