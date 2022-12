FC Barcelone, Real Madrid, PSG - Mercato : Enzo Fernandez se détourne des trois clubs

Il a été l'une des grandes révélations lors des matchs de la Coupe du monde 2022. À tout juste 21 ans, Enzo Fernandez a brillé avec l'Argentine au Qatar, avant de remporter un titre de champion du monde et le trophée du meilleur jeune joueur du tournoi. Aujourd’hui joueur du Benfica Lisbonne, l'Argentin attire les convoitises des plus grands clubs européens, dont le FC Barcelone, le Real Madrid et le PSG. Mais un autre club semble prendre les devants.

En effet, selon Fabrizio Romano, le journaliste italien et spécialiste du mercato, c'est Chelsea qui serait maintenant en négociations directes avec le club portugais pour Enzo Fernandez. Le club londonien serait même prêt à faire une offre énorme à Benfica pour ne pas payer sa clause libératoire, fixée à 120 M€. Le joueur aurait lui déjà dit oui à Chelsea. Dossier à suivre...

Chelsea are now in direct talks with Benfica for Enzo Fernández. Chelsea want to offer huge fee instead of paying release clause in one solution 🚨🔵 #CFC



Benfica always asked full €120m clause.

Understand Enzo already said yes to Chelsea.#LFC or #MUFC made no bid, as of now. pic.twitter.com/Kdvz5Eargi