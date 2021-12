FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Raiola pas optimiste pour l'un des deux clubs avec Haaland

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

L'interview de Mino Raiola à Sport1 hier a beaucoup fait parler. Notamment parce qu'il n'a pas inclus le PSG dans la liste des clubs susceptibles d'accueillir Erling Haaland l'été prochain : "Erling franchira la prochaine étape en juin 2022. Le Bayern Munich, le FC Barcelone, le Real Madrid et Manchester City, ce sont les grands clubs où il peut aller. Nous savions tous, de même que Dortmund, que le moment viendrait. Il y a de grandes chances qu'il parte cet été".

Mais pour détourner le slogan d'un grand magazine français, on peut dire qu'avec le sulfureux agent, il y a le poids des mots et le choc des images. Où l'on comprend, en les regardant, que tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne. Ainsi, quand il évoque les prétendants à l'arrivée d'Haaland, il a le bras droit en l'air et fait des petits moulinets avec. Mais quand vient le tour de Barcelone, il fait une moue et fait pencher sa main de droite à gauche comme pour dire que les Blaugrana ont très peu de chances de décrocher le jackpot vu leurs faibles moyens financiers. Ce qui ne surprendra finalement personne…

🚨¡TENEMOS EL VÍDEO DEL MOMENTO!



⚠️RAIOLA: “Haaland puede ir al Bayern, Real Madrid, Barça o Mánchester City".



😳 Ojo al gesto cuando dice BARÇA.#JUGONES vía ‘Sport1🇩🇪’ pic.twitter.com/f4olUIWqZe — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 10, 2021