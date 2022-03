FC Barcelone, Real Madrid, PSG - Mercato : De Ligt répond à la bombe lâchée par Raiola sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

En décembre dernier, l'agent de Mathijs De Ligt, Mino Raiola, avait annoncé que son joueur voulait quitter la Juventus Turin. "Je pense qu'il est prêt pour un nouveau challenge et lui aussi le pense. (...) Cela peut être à Barcelone, au Real Madrid ou au PSG."

Trois mois plus tard, le défenseur central néerlandais, arrivé à l'été 2019 à la Vieille Dame en provenance de l'Ajax Amsterdam pour 85 millions d'euros, a fait le point sur son avenir, répondant à la bombe lâchée par son agent sur son départ.

"Nous sommes toujours en compétition sur trois fronts et j'apprécie vraiment cela ici. Je continue à apprendre, et j'aime ça. Les propos de Mino Raiola ? Cela s’est produit il y a trois mois, beaucoup de choses peuvent changer pendant cette période. Pour le moment, je me concentre entièrement sur cette saison", a confié Mathijs De Ligt pour le média hollandais, Rondo.

FaceTimen met Matthijs de Ligt! @MarcovanBasten heeft wel een vraag…



‘Is het je al gelukt om met losse wangetjes te spelen?’ 😂#RONDO #ZiggoSport pic.twitter.com/we077Z7wF9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 28, 2022