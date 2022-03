FC Barcelone, Real Madrid, PSG – Mercato : la réponse de Laporta à la rumeur Mbappé

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Dans une longue interview accordée à Mundo Deportivo et qui sera publiée demain, Joan Laporta a répondu aux rumeurs autour du Mercato du FC Barcelone. Il est notamment question de l'ultime bruit de couloir concernant Kylian Mbappé, une piste que le président blaugrana ne confirme ni n'infirme. Pas plus qu'il ne le fait pour Erling Haaland (Borussia Dortmund).

Mbappé, Haaland... Laporta botte en touche

« Ici chacun est libre de lancer des messages et des proclamations et on sait déjà que cela fait partie du monde du football, que les grands clubs s'intéressent aux grands joueurs. Mais je ne vais pas commencer à parler des joueurs car si je le fais, la seule chose que je peux faire, c'est nuire aux intérêts de notre club. Si nous parlons d'un joueur et que nous avions l'intention de le signer, nous augmenterions le prix », a expliqué l'intéressé, qui a renvoyé la patate chaude au secrétariat technique et à la dirdction sportive qui « travaillent à améliorer l'équipe ».

La rumeur Mbappé ? « Je pense que cela fait partie du Show Business du football, je n'ai rien à dire là-dessus ». Joan Laporta a cependant fait savoir que le Barça ne se mettrait pas en danger économiquement pour des joueurs : « Que les partenaires soient sereins car nous n'allons pas perdre la tête pour une opération de ces ampleurs. La plupart des joueurs veulent venir au Barça, ils aiment le club, l'équipe, notre philosophie, notre façon de travailler, de comprendre le football. Et cela tombe bien, nous le vérifions dans de nombreux cas et quotidiennement. Ils devront s'adapter aux niveaux de salaire du Barça et à une structure économique de l'exploitation qui maintient la pérennité et l'équilibre du club ».

