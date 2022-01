FC Barcelone, Real Madrid, PSG - Mercato : le Borussia Dortmund en veut à Haaland

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

"Le club me met actuellement la pression pour que je prenne une décision pour la saison prochaine, mais je veux juste jouer au football. Il va se passer des choses bientôt. Dans l'idéal, j'aimerais ne pas avoir à me décider maintenant parce qu'il y a beaucoup de matchs et je voudrais me concentrer là-dessus, mais je ne peux pas...", a lâché Erling Haaland après avoir inscrit un doublé lors de la victoire vendredi dernier du Borussia Dortmund face à Fribourg (5-1).

Selon les informations du média allemand Kicker, ces déclarations auraient irrités les dirigeants du club de la Ruhr. Pour rappel, l'attaquant norvégien, qui affole les plus grands clubs européens dont le FC Barcelone, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Manchester United ou encore Manchester City, devrait quitter le BVB l'été prochain.