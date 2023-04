FC Barcelone, Real Madrid, PSG - Mercato : nouvelle bataille pour une pépite brésilienne

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Après des mois de lutte acharnée, le Real Madrid a fini par doubler la concurrence européenne pour s'attacher les services d'Endrick. L'attaquant brésilien de 16 ans a été recruté pour plus de 30 M€ en décembre dernier. Il restera à Palmeiras jusqu'à sa majorité, c'est-à-dire jusqu'à l'été 2024. Mais le club de Sao Paulo, champion du Brésil en titre, a bien de la chance puisque son centre de formation a déjà produit une nouvelle pépite que la plupart des grands clubs s'arrachent également !

Six gros clubs européens veulent déjà le recruter

Cette pépite, c'est Estevao, de son vrai nom Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonçalves. Il vient d'avoir 16 ans, est gaucher et joue au poste d'ailier. Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City, Arsenal, le PSG et l'AC Milan sont en compétition pour s'attacher ses services. Transfermarkt n'a pas encore fixé de valeur pour ce joueur qui n'a pas joué en professionnels pour le moment. Mais vu le précédent Endrick, on peut penser qu'il faudra plusieurs dizaines de millions pour s'attacher ses services...

🚨Barcelona , Real Madrid , Manchester City, Arsenal, PSG, AC Milan are competing to sign Estevão Willian, a talented 16-year-old player from Palmerias. 🇧🇷 🟢 #AvantiPalestra https://t.co/xDPk6DWDhj pic.twitter.com/cM8lDUyiqh — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 25, 2023

